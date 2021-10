Michela Persico, look total white allo stadio: i ‘palloni’ li ha lei (Di lunedì 18 ottobre 2021) Michela Persico si veste tutta di bianco per andare allo stadio, l’outfit evidenzia il suo corpo mozzafiato e fa perdere la testa a tutti, è bella da paura Michela Persico è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 ottobre 2021)si veste tutta di bianco per andare, l’outfit evidenzia il suo corpo mozzafiato e fa perdere la testa a tutti, è bella da pauraè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

manidaneonato : ho incontrato michela persico in centro lacrimo - juve_kj : Michela Persico - Instagram - michela_persico : Ogni anno milioni di animali soffrono in gabbia negli allevamenti della UE. @robersperanza @SPatuanelli schieratevi… - FWagsKids : Daniele , Michela and Tommaso Rugani ? Pic: Michela Persico #danielerugani #michelapersico #tommasorugani… - OdeonZ__ : Michela Persico più in forma che mai: gli scatti infiammano i social -