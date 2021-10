Ladro seriale di bici e non solo col trucco del “prova e scappa” | era stato smascherato da “Le Iene” | è un 33enne di Nettuno

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La Polizia di, all’esito di repentine indagini, ha denunciato un cittadino italiano di 33 anni, residente a, responsabile del furto di una costosaelettrica posta in vendita su un noto portale di annunci online. Si tratta dello stesso soggetto recentementeda un servizio giornalistico dell’inviato de LE, Luigi Pelazza, andato in onda lo scorso 5 ottobre su Italia 1. Il giovane è sospettato di avere commesso nel breve volgere di qualche settimana una trentina di furti tutti accomunati dal medesimo modus operandi. Ildel “” Dopo aver individuato sul portale online l’annuncio di interesse (Subito.it, ndr), il giovane contattava la vittima sulla chat dello stesso portale, presentandosi con un nome di ...

Advertising

CorriereCitta : Ladro seriale di bici (e non solo) col trucco del “prova e scappa”: era stato smascherato da “Le Iene”, è un 33enne… - MessinaMag : Nell’ultimo mese aveva preso di mira diversi esercizi commerciali, ma anche abitazioni private, il ladro seriale ar… - Giorno_Pavia : Mortara, evade dai domiciliari e commette due furti: ladro seriale arrestato - AlpaUno : Ladro seriale in centro storico a Trapani. Arrestato dalla polizia trentatreenne - blogsicilia : #notizie #sicilia Ladro seriale incubo di negozi e residenti nel trapanese arrestato dalla polizia -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladro seriale

Mortara (Pavia), 18 ottobre 2021 - Lo ha fatto ancora. Dopo essere stato arrestato a inizio mese per il fallito furto ai danni di uno studio notarile e dopo essere stato denunciato qualche giorno più ...Nell'ultimo mese aveva preso di mira diversi esercizi commerciali, ma anche abitazioni private, ilarrestato in flagranza lo scorso giovedì notte, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani. In particolare il malvivente, un trentatreenne trapanese con precedenti di ...Mortara (Pavia), 18 ottobre 2021 - Lo ha fatto ancora. Dopo essere stato arrestato a inizio mese per il fallito furto ai danni di uno studio notarile e dopo essere stato denunciato qualche giorno più ...Fermati al Catullo un contrabbandiere di tabacco e un ladro evaso dagli arresti domiciliari, entrambi già gravati da ordine di carcerazione.