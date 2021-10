Kuwait | maxi-incendio in una raffineria di petrolio | video

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un enormeha colpito questa mattina la più grandedidel. A renderlo noto è stata la compagnia petrolifera statale, la's National Petroleum Company, secondo cui al momento non ci sarebbero vittime legate all'incidente ma moltissimi feriti tra i lavoratori. Lain questione è quella di Mina al-Ahmadi, attiva dal 1949 e situata lungo la costa del Golfo Persico del, a nord del confine con l'Arabia Saudita. Secondo quanto riferito, l'incidente non avrebbe avuto alcun impatto sulla fornitura elettrica o sulle esportazioni di. Guarda tutti inel beneventano: in fiamme un'azienda di logistica ad Airola ...

Advertising

infoitinterno : Kuwait: maxi-incendio in una raffineria di petrolio -

Ultime Notizie dalla rete : Kuwait maxi

Corriere TV

Si tratta di Egitto,, Qatar, Bahrain, Oman, Giordania e Tunisia nella prima metà del 2021; ... mettendo in dubbio lacommessa da 23 miliardi di dollari in droni e F - 35. Ma la Cina è stata ...Inha preso fuoco uno dei più grandi cimiteri di pneumatici al mondo. L'incendio catastrofico, ...incendio a Brugherio, in fiamme il capannone di un'azienda - video Ieri sera è andato a ...(LaPresse) Un incendio è divampato in un'importante raffineria di petrolio in Kuwait. Lo ha reso noto la compagnia petrolifera statale, la Kuwait's National ...