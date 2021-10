Inter-Sheriff Tiraspol, Inzaghi: “Partita fondamentale, c’è voglia di riscatto dopo il ko con la Lazio” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del match contro lo Sheriff Tiraspol valevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha presentato la delicata sfida in conferenza stampa: “Lo Sheriff non ha vinto due partite per caso, sappiamo che incontreremo una squadra organizzate e che giocherà sulle ali dell’entusiasmo. Bisogna essere bravi ad attaccare senza sbagliare in difesa, sarò una Partita fondamentale. Le mie squadre creano e fanno tanti gol, purtroppo ne abbiamo subito qualcuno di troppo. La Partita persa contro la Lazio ci ha fatto arrabbiare molto, i ragazzi però hanno reagito bene. Non penso che ci sia un blocco in Champions, c’è stata un po’ di sfortuna e di imprecisione. Domani abbiamo una grande ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tecnico dell’, Simone, alla vigilia del match contro lovalevole per la fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha presentato la delicata sfida in conferenza stampa: “Lonon ha vinto due partite per caso, sappiamo che incontreremo una squadra organizzate e che giocherà sulle ali dell’entusiasmo. Bisogna essere bravi ad attaccare senza sbagliare in difesa, sarò una. Le mie squadre creano e fanno tanti gol, purtroppo ne abbiamo subito qualcuno di troppo. Lapersa contro laci ha fatto arrabbiare molto, i ragazzi però hanno reagito bene. Non penso che ci sia un blocco in Champions, c’è stata un po’ di sfortuna e di imprecisione. Domani abbiamo una grande ...

