Indagini archiviate Ecco il Pio Trivulzio spiegato a Lerner

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Non ci fu nessuna “strage nascosta di anziani” al Pio Albergo(Pat) di Milano durante la prima ondata della pandemia da Covid-19, nei primi mesi del 2020. La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine a carico della storica casa di cura milanese e del suo ex direttore generale Giuseppe Calicchio, indagati per epidemia colposa, omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per la morte di diversi pazienti ospitati nella struttura durante la prima ondata della pandemia. Per i pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano, dalle approfonditeeffettuate “non è stata acquisita alcuna evidenza di condotte colpose o comunque irregolari, casualmente rilevanti nei singoli decessi, in ordine all’assistenza prestata”. Anzi, si legge ancora nella ...

Chiesta l'archiviazione sul caso che vede al centro dell'inchiesta la casa di cura Pio Albergo Trivulzio e l'ex dg Giuseppe Calicchio. Per i pm non vi è alcuna evidenza di condotte colpose o comunque ...Non e' stata acquisita alcuna evidenza di condotte colpose o irregolari in merito ai decessi al Pat di Milano durante la pandemia. Amareggiati i familiari ...