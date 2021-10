Incidenti Inghilterra Italia: 100mila sterline di multa e due gare a porte chiuse per i Tre Leoni (Di lunedì 18 ottobre 2021) La UEFA ha inflitto all’Inghilterra 100mila sterline di multa e due gare da giocare a porte chiuse per gli Incidenti tra tifosi nella finale degli Europei A seguito degli Incidenti tra tifosi prima di Inghilterra-Italia, finale degli Europei 2020, la UEFA ha inflitto una dura sanzione nei confronti dei Tre Leoni. La squadra di Southgate, infatti, dovrà disputare i prossimi due match a porte chiuse e pagare 100mila sterline di multa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) La UEFA ha inflitto all’die dueda giocare aper glitra tifosi nella finale degli Europei A seguito deglitra tifosi prima di, finale degli Europei 2020, la UEFA ha inflitto una dura sanzione nei confronti dei Tre. La squadra di Southgate, infatti, dovrà disputare i prossimi due match ae padi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : La decisione della #UEFA - RaiSport : ?? Incidenti finale di #Wembley: #Inghilterra una gara a porte chiuse Punizione dell'#Uefa per il caos provocato da… - tancredipalmeri : 2 partite a parte chiuse per l’Inghilterra a causa degli incidenti prima della finale di Euro2020. La sentenza sull… - zazoomblog : Qualificazioni Mondiali 2022 incidenti Inghilterra-Ungheria: tifosi sospesi per due anni - #Qualificazioni… - sportface2016 : Qualificazioni #Qatar2022, incidenti #InghilterraUngheria: tifosi sospesi per due anni -