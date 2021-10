Icardi, ora è bufera: Wanda Nara torna a Milano con i figli, lui non si presenta agli allenamenti col PSG (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sapeva perfettamente che la notizia del tradimento di Mauro Icardi, fin dalla sua esplosione sui social, avrebbe finito per scatenare una bufera sull’ex nerazzurro ora alle prese con il fallimento del suo matrimonio con la furente Wanda Nara. Il tutto sarebbe partito con un laconico: “Mi sono separata” da parte della showgirl argentina, poi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sapeva perfettamente che la notizia del tradimento di Mauro, fin dalla sua esplosione sui social, avrebbe finito per scatenare unasull’ex nerazzurro ora alle prese con il fallimento del suo matrimonio con la furente. Il tutto sarebbe partito con un laconico: “Mi sono separata” da parte della showgirl argentina, poi L'articolo

Advertising

sallyckmaja : RT @luIuriant: Ieri Wanda Nara ha unfollowato e riseguito Icardi in loop per un'ora. Postato e cancellato e poi postato ancora storie ambig… - shadesofamnesia : RT @luIuriant: Ieri Wanda Nara ha unfollowato e riseguito Icardi in loop per un'ora. Postato e cancellato e poi postato ancora storie ambig… - Uzumaki7Boy : @cryptobrozo No no no, ti ho fatto un esempio, per dirti che per come siamo messi ora (grazie Suning????) anche un Ic… - Uzumaki7Boy : @cryptobrozo Certo che serve, purtroppo però non abbiamo libera azione, come successo questa estate, dobbiamo cerca… - eia58 : RT @FrancescaCphoto: Scusate a me di Icardi e Lukaku non frega nulla,non sono più dell'Inter,hanno fatto in modo di andare via Non li nom… -