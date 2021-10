Guess My Age - Indovina l'età da stasera su TV8 con tanti ospiti Vip (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da stasera su TV8, alle 20:30, torna in TV Guess My Age - Indovina l'età, che di settimana in settimana sarà accompagnato da tanti ospiti Vip. Guess my age - Indovina l'età torna da stasera su TV8 alle 20:30 con tanti ospiti Vip. Condotto da Max Giusti e prodotto da Banijay Italia, il game show, in onda dal lunedì al venerdì, si impreziosisce della presenza in gara di tanti nuovi personaggi, appartenenti al mondo della tv e dello sport, che affiancheranno il concorrente in gara con l'obiettivo di Indovinare l'età di 7 sconosciuti, cercando di difendere il montepremi iniziale di 100.000 euro. Nella prima settimana saranno ospiti Fabio Caressa e Beppe Bergomi (lunedì 18 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dasu TV8, alle 20:30, torna in TVMy Age -l'età, che di settimana in settimana sarà accompagnato daVip.my age -l'età torna dasu TV8 alle 20:30 conVip. Condotto da Max Giusti e prodotto da Banijay Italia, il game show, in onda dal lunedì al venerdì, si impreziosisce della presenza in gara dinuovi personaggi, appartenenti al mondo della tv e dello sport, che affiancheranno il concorrente in gara con l'obiettivo dire l'età di 7 sconosciuti, cercando di difendere il montepremi iniziale di 100.000 euro. Nella prima settimana sarannoFabio Caressa e Beppe Bergomi (lunedì 18 ...

