Green pass | Faq governo | lavoro prosegue pure se scade durante turno

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il Green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore". Lo si legge in una delle Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi sull'ultimo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi.

