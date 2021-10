Fortnite x Dune in un leak che mostra le skin

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Questo tipo di rumor non è più molto sorprendente, dal momento che gli sviluppatori dihanno preso l'abitudine di offriredi tutte le licenze o i marchi più diffusi. Quindi, la nuova collaborazione fino ad oggi sarebbe con l'ultimo film di Denis Villeneuve,. Avendo registrato un successo al cinema nelle ultime settimane, il film, che riprende le vicende raccontate nel romanzo di Frank Herbert, si focalizza sulla storia della famiglia Atreides e del pianeta Arrakis, noto per la sua preziosa risorsa, il Melange. Leggi altro...

Come riportato da DualShockers, gli insider più rispettati della community hanno anticipato che il prossimo crossover di Fortnite riguarderà Dune, l'ultimo film diretto da Denis Villeneuve.