Dall’ansia ai problemi per la privacy | 50 effetti negativi dei social

(Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA – Sono circa 50 glilegati all’utilizzo deimedia, e non tutti correlati solo alla salute mentale. A identificarli una ricerca australiana, della University of Technology Sydney, pubblicata sul Journal of Global Information Management. Per lo studio, il team di ricerca ha esaminato più di 50 articoli di ricerca pubblicati tra il 2003 e il 2018. Nel 2003 imedia erano ancora agli inizi e Facebook non sarebbe stato creato prima di un anno. Uno dei priminetwork, MySpace, è stato fondato proprio in quell’anno. Gli studiosi riportano ben 46dannosi legati all’uso di siti come Facebook, Twitter e Instagram. Tra questi vi sono ansia, depressione, molestie, incitamento al suicidio, cyberstalking, delinquenza, gelosia, sovraccarico di ...