Covid | 1 597 nuovi casi in 24 ore in Italia e 44 decessi

(Di martedì 19 ottobre 2021) Sono 1.597 idi-19 registrati innelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. 44 i. Gli attualmente positivi sono nel nostro Paese 73.363, 73.577 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 2.482 sono ricoverati con sintomi, 358 si trovano in terapia intensiva: 26 gli ingressi del giorno. I tamponi processati sono stati 219.878 con un tasso di positività allo 0,7%.

Processati 219.878 tamponi. Aumentano i ricoveri ordinari (+42) e le terapie intensive (+9). Primo lunedì con le nuove norme sul Green Pass al lavoro. Proseguono le proteste al porto di Trieste, ...ROMA - Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 1.(rispetto ai 2.437 del 17 ottobre). I tamponi processati sono 219.878 che portano il tasso di positività a 0,73%. Oggi si registrano 44 decessi (ieri erano 24). I guariti sono 2.756 mentre per gli ...Nell'ultimo giorno sono morte 44 persone affette da Coronavirus per un totale di 131.585 decessi dall'inizio dell'epidemia. Attualmente positivi: 76.363 (-1.206). Deceduti: 131.585 (+44). Dimessi/Guar ...Sulla base dei dati emessi oggi, lunedì 18 ottobre, dal Ministero della Salute in Italia sono stati registrati 1.597 nuovi casi positivi al Covid19 (112 in Lombardia) e 44 decessi (5 nella nostra regi ...