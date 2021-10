Canone Rai online: ecco come fare disdire l’abbonamento (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il pagamento del Canone Rai si può disdire in alcuni casi: ecco come fare per non pagare più l’abbonamento e recedere dal contratto con la tv pubblica Quella del Canone Rai resta una da sempre per gli italiani un’imposta mal digerita dagli italiani. E che è legata al possesso di apparecchi adattabili alla ricezione di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il pagamento delRai si puòin alcuni casi:per non pagare piùe recedere dal contratto con la tv pubblica Quella delRai resta una da sempre per gli italiani un’imposta mal digerita dagli italiani. E che è legata al possesso di apparecchi adattabili alla ricezione di L'articolo proviene da Consumatore.com.

fattoquotidiano : Rai batte cassa per coprire il rosso. Gli 1,7 miliardi del canone in bolletta non bastano: “Lo paghino anche telefo… - MMedifocus : Disdire canone Rai. - MMedifocus : Avviate le pratiche per disdire il canone Rai. - noordungp : mi sa che servirà un #referendum per impedire questa schifezza... - pikkus : @biancavschiller Emigri. Perché qui dovrebbero valere le leggi svedesi, o tedesche? Allora smetta di pagare il cano… -