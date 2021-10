Bodo/Glimt-Roma in tv in chiaro? Data, orario e streaming Conference League 2021/2022 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto pronto per la trasferta della Roma in Norvegia contro il Bodo/Glimt nella terza giornata della fase a gironi di Conference League 2021/2022. Si gioca alle 18:45 di giovedì 21 ottobre nella cornice dell’Aspmyra. La squadra giallorossa di Mourinho cerca i tre punti per reagire dopo la sconfitta di Torino con la Juventus. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Sky Sport Football (rispettivamente canali 256 e 203 del satellite), visibili anche in streaming su Sky Go e Now Tv, e Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto pronto per la trasferta dellain Norvegia contro ilnella terza giornata della fase a gironi di. Si gioca alle 18:45 di giovedì 21 ottobre nella cornice dell’Aspmyra. La squadra giallorossa di Mourinho cerca i tre punti per reagire dopo la sconfitta di Torino con la Juventus. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Sky Sport Football (rispettivamente canali 256 e 203 del satellite), visibili anche insu Sky Go e Now Tv, e Dazn. SportFace.

