Bloodborne | in arrivo remastered per PS5 | versione PC e sequel?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Durante l’ultimo episodio di XboxEra Podcast, sono arrivate nuove informazioni relative ad una, un porting per PC e undiDa tempo, ormai, le discussioni su una potenzialeo un, o ancora un porting per PC, di, sono all’ordine del giorno. Il titolo targato From Software è stato una delle esclusive PlayStation 4 più apprezzate da tutta la community e l’utenza Sony. Nuove info, relative a tutti questi temi, sono arrivate durante l’ultimo appuntamento con XboxEra Podcast e a rivelarle è stato il noto insider Nick Baker. Nick Baker rivela dettagli sue porting PC diChe tutte queste informazioni relative ad una esclusiva Sony siano arrivate durante ...