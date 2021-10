Bianchi | ”Scudetto? Oltre a Napoli ecco chi vedo Speriamo che Osimhen non abbia cali”

(Di lunedì 18 ottobre 2021): “, non si può dipendere da, perché se dovesse avere un calo fisico sarebbe un problema.sta pesando molto,non” Rolando, ex attaccante delè intervenuto a 1 Station Radio per parlare del magico momento che sta atraversando la squadra azzurra. Un avvio di campionato della squadra di Luciano Spalletti, a punteggio pieno dopo otto giornate di campionato. Queste le sue parole: SULL’ATALANTA E SU“L’Atalanta, fino a sette anni fa, lottava per la salvezza, mentre ora gioca per un posto nelle Coppe. È presto per escluderla dalla corsa? Sta pesando molto, anche la partita di ieri è stata risolta da ...

