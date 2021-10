Bagni: 'Osimhen? Ora il Wolfsburg si starà mangiando le mani...' (Di lunedì 18 ottobre 2021) NAPOLI - " Più passano le partite e più mi convinco che il Napoli potrà fare un campionato di altissimo livello. Con il Torino era la partita più difficile dell'anno, ti toglievano il respiro e tu l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021) NAPOLI - " Più passano le partite e più mi convinco che il Napoli potrà fare un campionato di altissimo livello. Con il Torino era la partita più difficile dell'anno, ti toglievano il respiro e tu l'...

Advertising

ilnapolionline : Bagni: 'Osimhen non è solo profondità, peccato Anguissa non segni pure!' - - sportli26181512 : Bagni: 'Osimhen? Ora il Wolfsburg si starà mangiando le mani...': Il dirigente: 'In Bundesliga era ancora giovane,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Osimhen? Qualcuno si starà mangiando mani e piedi! Anguissa ha nel DNA 5-6 gol all'anno, può diventare s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Osimhen? Qualcuno si starà mangiando mani e piedi! Anguissa ha nel DNA 5-6 gol all'anno, può diventare s… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Osimhen? Qualcuno si starà mangiando mani e piedi! Anguissa ha nel DNA 5-6 gol all'anno, può diventare s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagni Osimhen Bagni: 'Osimhen? Ora il Wolfsburg si starà mangiando le mani...' Così Salvatore Bagni , ai microfoni di Radio Marte , dopo la vittoria 1 - 0 contro il Torino che ha confermato la squadra di Spalletti sempre più in testa alla classifica. " Ho vissuto il calcio dell'...

Bagni: 'Osimhen diventerà sempre più simbolo del campionato' A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto l'ex azzurro Salvatore Bagni. "Osimhen? Diventerà sempre più un simbolo del campionato. Prima speravano non giocasse, ora invece lo si aspetta perché in questo momento è l'uomo decisivo, l'uomo in più, quello che spacca la ...

Bagni: "Osimhen? Ora il Wolfsburg si starà mangiando le mani..." Corriere dello Sport Bagni: “Osimhen non è solo profondità, peccato Anguissa non segni pure!” Salvatore Bagni, per parlare del campionato ed il momento del Napoli, interviene alla trasmissione "Si gonfia la rete" sulle frequenze di Radio Marte: ...

Bagni: "Osimhen? Ora il Wolfsburg si starà mangiando le mani..." Il dirigente: "In Bundesliga era ancora giovane, i ragazzi vanno aspettati. Col Torino era la gara più difficile dell'anno" ...

Così Salvatore, ai microfoni di Radio Marte , dopo la vittoria 1 - 0 contro il Torino che ha confermato la squadra di Spalletti sempre più in testa alla classifica. " Ho vissuto il calcio dell'...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto l'ex azzurro Salvatore. "? Diventerà sempre più un simbolo del campionato. Prima speravano non giocasse, ora invece lo si aspetta perché in questo momento è l'uomo decisivo, l'uomo in più, quello che spacca la ...Salvatore Bagni, per parlare del campionato ed il momento del Napoli, interviene alla trasmissione "Si gonfia la rete" sulle frequenze di Radio Marte: ...Il dirigente: "In Bundesliga era ancora giovane, i ragazzi vanno aspettati. Col Torino era la gara più difficile dell'anno" ...