Anche il cibo è politica (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quello che decidiamo di mangiare o siamo costretti a ingerire ha molto a che vedere con le politiche del Paese dove viviamo. E il Covid ha mostrato bene come l’attenzione alla salute e un generale ripensamento del nostro rapporto con l’ambiente è stato e dovrà essere ancora di più in futuro doveroso. Proprio partendo da questi concetti Eurocities, il network di oltre 200 città di medie e larghe dimensioni in Europa che ho l’onore di presiedere da quasi un anno, lancia una nuova proposta di agenda pubblica che metta il cibo al centro. Per troppo tempo le città sono state precluse dal decidere su questi temi. La politica alimentare per molti anni è stata relegata ai livelli decisionali nazionali e internazionali perché l’opinione comune era che le città non avessero né capacità né potere di cambiare il sistema. Non siamo d’accordo e questo è il momento ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quello che decidiamo di mangiare o siamo costretti a ingerire ha molto a che vedere con le politiche del Paese dove viviamo. E il Covid ha mostrato bene come l’attenzione alla salute e un generale ripensamento del nostro rapporto con l’ambiente è stato e dovrà essere ancora di più in futuro doveroso. Proprio partendo da questi concetti Eurocities, il network di oltre 200 città di medie e larghe dimensioni in Europa che ho l’onore di presiedere da quasi un anno, lancia una nuova proposta di agenda pubblica che metta ilal centro. Per troppo tempo le città sono state precluse dal decidere su questi temi. Laalimentare per molti anni è stata relegata ai livelli decisionali nazionali e internazionali perché l’opinione comune era che le città non avessero né capacità né potere di cambiare il sistema. Non siamo d’accordo e questo è il momento ...

Advertising

scottecs : Può anche semplicemente essere la risposta a che buono è il cibo in generale - valledelsasso : RT @campagnamica: Ridurre lo spreco di #cibo è una delle priorità indicate nell’Agenda 2030 dell’Assemblea dell’Onu per uno sviluppo sosten… - GHumanitariaIT : Le donne rurali sono la chiave per un mondo senza fame né povertà!????Coltivano cibo per tutta la comunità e giocano… - Cristin71354717 : RT @RobertaFavalor2: Per aiutarmi nelle sterilizzazioni, per l'acquisto di cibo e medicinali, di cucce e per le spese veterinarie dei gatt… - CiccioAmar82 : RT @cacciaramarri: Volevo anche dirvi che Puzzer ha ribadito che non servono soldi e che sono organizzati con il cibo e che ne è stato por… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche cibo Anche il cibo è politica Ricordo poi che il cibo è anche una tradizione. In Toscana per esempio ci sono 500 prodotti tipici dei circa 6000 tutelati in tutta Italia. Al pari degli animali, anche questi prodotti rischiano di ...

Jessica Selassié 'Soleil Sorge ci ha avvelenato con la carne cruda!'/ Accuse choc al GF VIP ... mentre solo una parte del cibo sarebbe stato cotto da Soleil e Sophie. Gli attenti telespettatori, frequentatori di Twitter, avrebbero anche sottolineato come proprio Belli avrebbe persino rivelato ...

Anche il cibo è politica L'HuffPost Anche il cibo è politica Eurocities, il network di oltre 200 città europee, lancia una nuova proposta di agenda pubblica che mette il cibo al centro ...

Clima, il principe William premia Milano: riconoscimento per la raccolta contro lo spreco di cibo L'Italia figura anche tra i vincitori della categoria 'porre rimedio alla crisi climatica' con la AEM Electrolyser, un progetto a cui il nostro Paese ...

Ricordo poi che iluna tradizione. In Toscana per esempio ci sono 500 prodotti tipici dei circa 6000 tutelati in tutta Italia. Al pari degli animali,questi prodotti rischiano di ...... mentre solo una parte delsarebbe stato cotto da Soleil e Sophie. Gli attenti telespettatori, frequentatori di Twitter, avrebberosottolineato come proprio Belli avrebbe persino rivelato ...Eurocities, il network di oltre 200 città europee, lancia una nuova proposta di agenda pubblica che mette il cibo al centro ...L'Italia figura anche tra i vincitori della categoria 'porre rimedio alla crisi climatica' con la AEM Electrolyser, un progetto a cui il nostro Paese ...