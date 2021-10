Amici 21, ecco in quale altro programma avevamo già visto Alessandra Ciccariello (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel daytime di Amici 21 andato in onda nel pomeriggio, abbiamo assistito alla sfida tra Elisabetta Ivankovich e Alessandra Ciccariello, vinta proprio da quest’ultima e giudicata dal giudice esterno Carlo Di Francesco. La prima a esibirsi è stata Elisabetta con Emozioni di Lucio Battisti, seguita a ruota da Alessandra che ha cantato il suo inedito Due minuti. Poi è stato nuovamente il turno della Ivankovich che si è cimentata in When love takes over. Mentre la Ciccariello ha concluso la sfida con Quanno chiove di Pino Daniele. Ale – questo il nome d’arte – quindi è ufficialmente una nuova allieva della scuola, ma per lei non è la prima esperienza televisiva. Come ricordato da GossipeTv, la cantante aveva preso parte a X Factor 2020, arrivando a un passo dai Live. La Ciccariello aveva ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel daytime di21 andato in onda nel pomeriggio, abbiamo assistito alla sfida tra Elisabetta Ivankovich e, vinta proprio da quest’ultima e giudicata dal giudice esterno Carlo Di Francesco. La prima a esibirsi è stata Elisabetta con Emozioni di Lucio Battisti, seguita a ruota dache ha cantato il suo inedito Due minuti. Poi è stato nuovamente il turno della Ivankovich che si è cimentata in When love takes over. Mentre laha concluso la sfida con Quanno chiove di Pino Daniele. Ale – questo il nome d’arte – quindi è ufficialmente una nuova allieva della scuola, ma per lei non è la prima esperienza televisiva. Come ricordato da GossipeTv, la cantante aveva preso parte a X Factor 2020, arrivando a un passo dai Live. Laaveva ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21, ecco in quale altro programma avevamo già visto Alessandra Ciccariello La cantante nell’ultima puntata… - cicciopuz : RT @houseofbrackets: Amici ma soprattutto amiche di House of Brackets. Volevate il #MaiDireBracket? Sognavate il #MaiDireBracket? Ed ecco a… - Vane07885165 : @_wellyes Ecco anche io mi sono scaricata amici spacials ma lo potrò vedere anche dopo i 13 gg - M_Palmi98 : RT @houseofbrackets: Amici ma soprattutto amiche di House of Brackets. Volevate il #MaiDireBracket? Sognavate il #MaiDireBracket? Ed ecco a… - FChiusaroli : RT @porrounum: @BCiarlo @CasaLettori @paolaxmi Ed ecco, mi vaccino per chetarmi, tal che la fiera passi senza danni e tornino gl'amici a… -