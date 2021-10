Amici 21, dopo mille polemiche e “un sonoro errore” arriva il comunicato ufficiale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Durante una delle ultime puntate di Amici 21 è scoppiata una polemica su un brano musicale che ha accompagnato la sfida nella categoria ballo di cui è stato protagonista Mattia con la professionista Francesca Tocca. Il brano in questione è “Malafemmena” di Totò. Il programma di Maria De Filippi è stato accusato di aver censurato in modo intenzionale la parola ‘malafemmena’. Ad accorgersi di questo particolare era stato Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture. Quest’ultimo aveva lamentato, attraverso i social network, la censura del titolo della canzone, per ben due volte. Si è, dunque, pensato che il talent avesse voluto rispettare il politically correct tagliando, appunto, quella parola. “Per esigenze di ‘pulizia televisiva’, storpio una canzone eseguita da centinaia di interpreti e che dà il titolo a due film?”, scriveva Valentino. Va detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Durante una delle ultime puntate di21 è scoppiata una polemica su un brano musicale che ha accompagnato la sfida nella categoria ballo di cui è stato protagonista Mattia con la professionista Francesca Tocca. Il brano in questione è “Malafemmena” di Totò. Il programma di Maria De Filippi è stato accusato di aver censurato in modo intenzionale la parola ‘malafemmena’. Ad accorgersi di questo particolare era stato Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture. Quest’ultimo aveva lamentato, attraverso i social network, la censura del titolo della canzone, per ben due volte. Si è, dunque, pensato che il talent avesse voluto rispettare il politically correct tagliando, appunto, quella parola. “Per esigenze di ‘pulizia televisiva’, storpio una canzone eseguita da centinaia di interpreti e che dà il titolo a due film?”, scriveva Valentino. Va detto ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Due minuti dal “Va’ pensiero”, coro dal 'Nabucco' di Giuseppe Verdi - nato oggi nel 1813 -, che eseguimmo a Piazz… - deddymyall : RT @1019_rita: e menomale che dopo amici deddy non se lo sarebbe ricordato nessuno, sinceramente anche io non vorrei essere ricordata se po… - Bouba60041650 : RT @machepiacere: FINALMENTE CI SONO ?????? Dopo le vs tantissime richieste ho aperto un profilo su Onlyfans ?? - rapinosa_notte : 'Erik Satie morì il primo luglio di cirrosi epatica. Dopo la sua morte, alcuni dei pochi amici rimasti ebbero acce… - fabio_forotti : RT @8110JR: Sembra ieri..fu dopo le feste di Natale..ci fu consegnata la coppa dello scudetto..la sera prima Zidane ne fa uno uguale con il… -