A Trieste tensione alta. La polizia carica ancora i No Green pass, Puzzer in piazza: «La lotta continua» (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Trieste i No Green pass si sono divisi in due gruppi. Dopo lo sgombero del Molo 7 circa 2 mila manifestanti sono andati a piazza Unità d’Italia mentre un altro gruppo è rimasto in via Campi Elisi, un’arteria stradale da cui si accede al porto. La polizia ha cominciato a caricare anche qui con l’obiettivo di disperdere la folla e aprire del tutto l’ingresso al Molo 7. Intanto Stefano Puzzer, ex leader del Coordinamento dei portuali, ha avuto un incontro con il Prefetto Valerio Valenti. L’obiettivo del gruppo in piazza è quello di rimanere fermo per una resistenza passiva. «passate parola per chi non sente: saliamo in prefettura in tre persone, che portano le idee di tutti, cioè il rispetto dei diritti. Quando ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ai Nosi sono divisi in due gruppi. Dopo lo sgombero del Molo 7 circa 2 mila manifestanti sono andati aUnità d’Italia mentre un altro gruppo è rimasto in via Campi Elisi, un’arteria stradale da cui si accede al porto. Laha cominciato are anche qui con l’obiettivo di disperdere la folla e aprire del tutto l’ingresso al Molo 7. Intanto Stefano, ex leader del Coordinamento dei portuali, ha avuto un incontro con il Prefetto Valerio Valenti. L’obiettivo del gruppo inè quello di rimanere fermo per una resistenzaiva. «ate parola per chi non sente: saliamo in prefettura in tre persone, che portano le idee di tutti, cioè il rispetto dei diritti. Quando ...

Advertising

SkyTG24 : In uno dei momenti di tensione durante lo sgombero del porto di #Trieste un manifestante è caduto a terra ed è stat… - La7tv : #omnibus Gli idranti della polizia contro il sit-in dei no green pass a Trieste per lo sgombero per consentire il l… - Tg3web : Dopo una mattinata di tensione, è stato sgomberato il varco del porto di Trieste dove da giorni si concentrava la p… - maxsto6 : #Trieste stanno arrivando immagini di finte scontri . è palese che non c entrano niente con la manifestazione ..tut… - capand69 : RT @GonnelliLuca: Ancora cariche da parte della polizia ci segnalano. Trieste, tensione tra polizia e manifestanti No Green Pass: la… -