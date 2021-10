Una pezza di Lundini tornerà su Rai2: il late night show di Rai2 è pronto per la terza stagione (Di domenica 17 ottobre 2021) Una pezza di Lundini sarebbe pronto a tornare in pista con la sua terza edizione dopo che sembrava che lo show dovesse prendersi una pausa forzata. Il programma li Lundini nelle sue prime due stagioni è stato una vera e propria rivelazione della televisione facendo scoprire al pubblico tutte le sfaccettature di un personaggio surreale capace di affermarsi come il degno erede della comicità di Nino Frassica e Maccio Capatonda. Dopo i rumors che si sono rincorsi e che volevano uno stop per il late show di Rai2, in questi giorni arrivano le conferme che vedrebbero invece il conduttore romano pronto a tornare in pista con la terza attesissima stagione. Una ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Unadisarebbea tornare in pista con la suaedizione dopo che sembrava che lodovesse prendersi una pausa forzata. Il programma linelle sue prime due stagioni è stato una vera e propria rivelazione della televisione facendo scoprire al pubblico tutte le sfaccettature di un personaggio surreale capace di affermarsi come il degno erede della comicità di Nino Frassica e Maccio Capatonda. Dopo i rumors che si sono rincorsi e che volevano uno stop per ildi, in questi giorni arrivano le conferme che vedrebbero invece il conduttore romanoa tornare in pista con laattesissima. Una ...

