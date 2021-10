The Last of Us serie tv, ecco le prime immagini dal set (Di domenica 17 ottobre 2021) Continuano ad arrivare aggiornamenti su quella che è una delle serie tv più attese del futuro prossimo, leggasi il telefilm ispirato a The Last of Us, mitico videogioco esclusiva Playstation firmato Naughty Dog. The Last of us, nuove immagini dal setNelle ultime ore sono state pubblicate in rete una valanga di immagini e di video, ed in particolare Twitter ne ha mostrate parecchie, facendo aumentare ulteriormente l’hype verso il prodotto. Del resto il videogioco è stato apprezzatissimo dai fan, viene considerato uno dei più belli di tutti i tempi, e di conseguenza c’è grande interesse nei confronti della serie tv, curata in prima persona da Neil Druckmann, dirigente di spicco proprio della software house americana. Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna ... Leggi su computermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Continuano ad arrivare aggiornamenti su quella che è una delletv più attese del futuro prossimo, leggasi il telefilm ispirato a Theof Us, mitico videogioco esclusiva Playstation firmato Naughty Dog. Theof us, nuovedal setNelle ultime ore sono state pubblicate in rete una valanga die di video, ed in particolare Twitter ne ha mostrate parecchie, facendo aumentare ulteriormente l’hype verso il prodotto. Del resto il videogioco è stato apprezzatissimo dai fan, viene considerato uno dei più belli di tutti i tempi, e di conseguenza c’è grande interesse nei confronti dellatv, curata in prima persona da Neil Druckmann, dirigente di spicco proprio della software house americana. Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna ...

