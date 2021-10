Si balla come una volta, se non fosse per le file del Green Pass (Di domenica 17 ottobre 2021) “Raga, ma a voi va internet?”. Quattro di loro hanno superato il cordone che separa l’uscita dall’entrata della discoteca Studio 7 di Roma. Sono già sulle scale, costretti all’attesa dal quinto amico, quello a cui non funziona il Green Pass. “Ti conviene scaricare l’app”, suggerisce il buttafuori, che non cede alle preghiere di chiudere un occhio, “Ragazzi, mi dispiace, ma le disposizioni sono queste. Se non ce l’ha, non può entrare”. 597 giorni fa non era neanche immaginabile una scena del genere. Non c’erano ancora i vaccini anti covid, tanto meno si parlava di un Pass che avrebbe inibito l’acceso nei locali alle persone. Venti mesi sono trascorsi da quando la discoteca ha chiuso, costretta dal decreto che poneva fine ai balli sotto la palla stroboscopica, allo scopo di limitare il numero dei contagi. È il primo sabato dopo la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) “Raga, ma a voi va internet?”. Quattro di loro hanno superato il cordone che separa l’uscita dall’entrata della discoteca Studio 7 di Roma. Sono già sulle scale, costretti all’attesa dal quinto amico, quello a cui non funziona il. “Ti conviene scaricare l’app”, suggerisce il buttafuori, che non cede alle preghiere di chiudere un occhio, “Ragazzi, mi dispiace, ma le disposizioni sono queste. Se non ce l’ha, non può entrare”. 597 giorni fa non era neanche immaginabile una scena del genere. Non c’erano ancora i vaccini anti covid, tanto meno si parlava di unche avrebbe inibito l’acceso nei locali alle persone. Venti mesi sono trascorsi da quando la discoteca ha chiuso, costretta dal decreto che poneva fine ai balli sotto la palla stroboscopica, allo scopo di limitare il numero dei contagi. È il primo sabato dopo la ...

