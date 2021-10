Serie A 2021/2022, classifica marcatori aggiornata: ecco chi ha fatto più gol (Di domenica 17 ottobre 2021) La classifica marcatori del campionato italiano di Serie A 2021/2022 aggiornata in tempo reale. La nuova stagione calcistica è solo all’inizio, ma la caccia al trono di re dei bomber rimasto vacante dopo l’addio di Cristiano Ronaldo sta già entrando nel vivo. Sono tanti gli attaccanti che si contenderanno il titolo di miglior attaccante del torneo, ma alla fine chi riuscirà a realizzare il maggior numero di reti e a vincere questa speciale classifica? classifica marcatori Serie A 2021/2022 Ciro Immobile (Lazio) 7 Edin Dzeko (Inter) 6 Joao Pedro (Cagliari) 6 Lautaro Martinez (Inter) 5 Mattia Destro (Genoa) 4 Jordan Veretout (Roma) 4 Dusan Vlahovic (Fiorentina) 4 Victor Osimhen (Napoli) ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ladel campionato italiano diin tempo reale. La nuova stagione calcistica è solo all’inizio, ma la caccia al trono di re dei bomber rimasto vacante dopo l’addio di Cristiano Ronaldo sta già entrando nel vivo. Sono tanti gli attaccanti che si contenderanno il titolo di miglior attaccante del torneo, ma alla fine chi riuscirà a realizzare il maggior numero di reti e a vincere questa specialeCiro Immobile (Lazio) 7 Edin Dzeko (Inter) 6 Joao Pedro (Cagliari) 6 Lautaro Martinez (Inter) 5 Mattia Destro (Genoa) 4 Jordan Veretout (Roma) 4 Dusan Vlahovic (Fiorentina) 4 Victor Osimhen (Napoli) ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Napoli, ecco la maglia di Halloween per Torino e Bologna NAPOLI - EA7 ha firmato la nuova maglia che i giocatori del Napoli indosseranno oggi contro il Torino e per l'incontro Napoli - Bologna in calendario il 28 ottobre. Per la prima volta una squadra di ...

Formazioni ufficiali Empoli Atalanta: le scelte degli allenatori Le formazioni ufficiali di Empoli Atalanta match valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Empoli - Atalanta, match valido per l'8ª giornata di Serie A 2021/2022. EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, ...

Calendario Serie A, le partite e gli orari della 8^ giornata Sky Sport Serie A, Treviso-Sassari 64-71: l’ex Logan trascina il Banco di Sardegna Cade in casa la Nutribullet che viene sconfitta nell’anticipo di mezzogiorno da Sassari al Palaverde per 64-71. Partita equilibrata e ben giocata da Tvb quella della domenica anche se non ha ...

Pordenone: dopo l’esonero di Massimo Rastelli in panchina torna Tedino Massimo Rastelli non è più l’allenatore del Pordenone così come annunciato dal presidente neroverdi Mauro Lovisa Il Pordenone, dopo otto giornate, si trova all’ultimo posto con appena un punto, conqui ...

