"Sarebbe un grande lavoro". Selvaggia Lucarlli ridicolizzata dallo stilista: gelo in studio (Di domenica 17 ottobre 2021) A Selvaggia Lucarelli non basta l'elicottero che utilizza Federico Fashion style per entrare al Foro italico. Su Federico Lauri dicono di tutto: i giurati si spaccano e attaccano. Siamo ovviamente a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, tornato con la prima puntata della stagione nella serata di ieri, sabato 17 ottobre. Ma lui, Federico, risponde a toni a tutti. Inizia Guillermo Mariotto, che rincara la dose dopo la Lucarelli. “Non vedo niente sotto quel vestito”, tuona Mariotto. Ma il parrucchiere delle star non ci sta. Ed entra a gamba tesa Alessandra Mussolini, che lo difende. “Che le faresti come look alla Lucarelli?”. Il parrucchiere risponde: “Sarebbe un grande lavoro”. Cala il gelo dopo l'esibizione sulle note di Mi vendo di Renato Zero. Federico prende ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) ALucarelli non basta l'elicottero che utilizza Federico Fashion style per entrare al Foro italico. Su Federico Lauri dicono di tutto: i giurati si spaccano e attaccano. Siamo ovviamente a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, tornato con la prima puntata della stagione nella serata di ieri, sabato 17 ottobre. Ma lui, Federico, risponde a toni a tutti. Inizia Guillermo Mariotto, che rincara la dose dopo la Lucarelli. “Non vedo niente sotto quel vestito”, tuona Mariotto. Ma il parrucchiere delle star non ci sta. Ed entra a gamba tesa Alessandra Mussolini, che lo difende. “Che le faresti come look alla Lucarelli?”. Il parrucchiere risponde: “un”. Cala ildopo l'esibizione sulle note di Mi vendo di Renato Zero. Federico prende ...

Advertising

spartacvs : @TolottoBarbara @Spartaco072 fermo restando il rispetto e l'ammirazione per i portuali, quale sarebbe il grande passo? - snoopyleft : @Marco_dreams Vada vada pure,certi OO li lasciamo volentieri a Putin. Se ci andassero tutti quelli come lui sarebbe… - StefanoFede3 : @Kataklinsmann Ma che cazzo avete contro Dimarco??? Sta giocando alla grande, sarebbe colpa sua il gol di ieri? - Alessia25515063 : ma la smettete di dire che la fico è ‘famosa’ per balotelli e che se non fosse per balotelli non sarebbe nemmeno en… - luisakaty76 : @vladiluxuria appunto,sarebbe ora che l'informazione invece di additare sempre cina e russia i cattivoni,facessero… -