Ronin, due ore senza tirare il fiato con Robert De Niro (Di domenica 17 ottobre 2021) Ronin Sky cinema action ore 23.15 Con Robert De Niro, Jean Reno, Natascha Mc Elhone. Regia di John Frankenheimer. Produzione USA 1998. Durata:2 ore LA TRAMA. I Ronin nell'antico Giappone erano i samurai rimasti senza padrone. Dentro il clan erano onnipotenti. Fuori dal clan vagabondi disoccupati. Quello che è successo probabilmente a tanti 007. a fine secolo. Finita la guerra fredda, niente più licenza di uccidere, e tutti dimissionati e sconfessati dai rispettivi governi. E' già successo all'inizio del film a De Niro, Jean Reno, Stellan Skarsgard e altri. L'unico modo di sopravvivere è far da mercenari per il miglior offerente. Una ragazza irlandese li ingaggia per trafugare una valigetta ad alcuni russi .(probabilmente anche loro ex, del KGB). Il colpo riesce ma qualcuno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)Sky cinema action ore 23.15 ConDe, Jean Reno, Natascha Mc Elhone. Regia di John Frankenheimer. Produzione USA 1998. Durata:2 ore LA TRAMA. Inell'antico Giappone erano i samurai rimastipadrone. Dentro il clan erano onnipotenti. Fuori dal clan vagabondi disoccupati. Quello che è successo probabilmente a tanti 007. a fine secolo. Finita la guerra fredda, niente più licenza di uccidere, e tutti dimissionati e sconfessati dai rispettivi governi. E' già successo all'inizio del film a De, Jean Reno, Stellan Skarsgard e altri. L'unico modo di sopravvivere è far da mercenari per il miglior offerente. Una ragazza irlandese li ingaggia per trafugare una valigetta ad alcuni russi .(probabilmente anche loro ex, del KGB). Il colpo riesce ma qualcuno ...

