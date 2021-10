PierPaolo Pretelli e la dedica a Giulia Salemi | “Un momento magico”

Advertising

GiuliaSalemi93 : Io alle 15.25 metto su Raiuno e mi guardo insieme a voi Pierpaolo Pretelli a #domenicain con zia Mara. #pierxmara - taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - Mestanaccount1 : RT @stoinparano1a: Alexa play “sorrisino mio” by Pierpaolo Pretelli #prelemi - houaylorL0ML : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -

Ultime Notizie dalla rete : PierPaolo Pretelli

L'ex moglie di Flavio Briatore , dopo un lungo e stucchevole tira e molla dentro la casa del Grande Fratello VIP con, sembrava aver trovato un nuovo amore lontana dalle telecamere. ...L'ex velinoè stato ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai uno , nella puntata del 17 ottobre. L'ex velino ed ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip , ha parlato con la ...PierPaolo Pretelli fa una dolcissima dedica alla sua fidanzata Giulia Salemi nel corso del l'intervista a Domenica In da Mara Venier ...Un Pierpaolo Pretelli come non l'avevamo mai visto in TV: emozionato ha annunciato qualcosa di speciale in diretta ...