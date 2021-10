Napoli-Legia Varsavia in tv in chiaro? Data | orario e diretta streaming Europa League 2021 2022

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Prosegue il conto alla rovescia per, match valevole per i gironi di Eruopa: ecco le informazioni per vederla. La squadra di Spalletti, reduce dalla sconfitta casalinga contro lo Spartak Mosca ma da un cammino fatto di sole vittorie in campionato, va a caccia dei tre punti contro la formazione polacca. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di giovedì 21 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà visibile intv su Sky Sport, oltre che insu Sky Go e Now Tv, e Dazn. Inoltre, sarà possibile seguire il match anche insu TV8. SportFace.

Advertising

sscnapoli : La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Marado… - Andrea842631710 : Oggi il #Napoli porta a casa 3pt importanti, tra varie sfortune, difficoltà e anche qualche nostro “errore” Con i… - mazzulatore70 : RT @sscnapoli: La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai res… - zazoomblog : Probabili formazioni Napoli-Legia: terza giornata Europa League 2021-2022 - #Probabili #formazioni #Napoli-Legia: - patrizi00536975 : @sscnapoli @Azzurraluna410 Importantissimo era vincere subito dopo la sosta,adesso prepariamoci per giovedì sera in… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Legia

EUROPA LEAGUE Giovedì torna l'Europa League conVarsavia allo Stadio Maradona. Partita decisiva delper rientrare nella qualificazione agli ottavi di finale. La classifica del ...Le probabili formazioni di, match della terza giornata della fase a gironi di Europa League 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di giovedì 21 ottobre con le due squadre a caccia dei tre punti in palio. La partita ...Napoli-Legia Varsavia in tv in chiaro? Ecco data, canale, orario e come vedere in diretta streaming la partita di Europa League 2021/2022.Rientro in extremis per i sudamericani Ospina e Lozano, spazio quindi a Meret e Politano per il Napoli di Spalletti ...