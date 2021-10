Morto un ragazzino di 13 anni: colpito da una pallottola vagante mentre giocava con il suo iPad (Di domenica 17 ottobre 2021) Orrore negli Usa, dove un ragazzino di 13 anni è Morto dopo essere stato colpito da una pallottola vagante esplosa da un'auto in corsa, che ha attraversato la finestra e lo ha raggiunto nella sua ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021) Orrore negli Usa, dove undi 13dopo essere statoda unaesplosa da un'auto in corsa, che ha attraversato la finestra e lo ha raggiunto nella sua ...

Advertising

leggoit : #morto un ragazzino di 13 anni: colpito da una pallottola vagante mentre giocava con il suo iPad - axtkleine : @MichelF50539060 È morto il ragazzino? - Confumale : @JessRab94943151 Io quando mi parla di “un tipo” esordisco sempre con:”come si chiama quel ragazzino morto?” - hupsdf : è morto un ragazzino di primo della mia scuola, non lo conoscevo, ma solo pensare che un ragazzo di 15 anni con tut… - jungle1970 : @federicovizo87 Un mio collega si è trovato, suo malgrado, coinvolto in un incidente stradale in cui è morto un rag… -