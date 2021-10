Morgan e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un flirt | lei a Ballando | “Non mi hai mai richiamata”

(Di domenica 17 ottobre 2021)uncirca dieci anni fa e la notizia è tornata in prima pagina oggi grazie ad uno scambio di battute che i due ieri sera si sono fatti in diretta acon le Stelle. Pronto al giudizio dopo la coreografia,– al momento di– ha sbottato: “Ecco che arriva la cattiveria!“. “Io cattiva? Io? Proprio Io?” – ha ironicamente risposto la giornalista – “Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni e la cattiva sarei io?” Aggiungendo poi ai suoi colleghi giudici: “Non sapete cosa rischiate nel continuare ad innaffiare l’ego di questo uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci. State buoni miei colleghi, state ...

Nella puntata di esordio di Ballando con le Stelle 2021 ci sono state le prime scintille traLucarelli e: i due, che in passato hanno avuto un flirt, alla fine dell'esibizione del cantante si sono punzecchiati e la Lucarelli gli ha ricordato che aspetta una sua telefonata da ...Da www.corriere.itLUCARELLI Siparietto traLucarelli a Ballando con le stelle in onda su Rai 1. 'Arriva la cattiveria', commentaironico quando è il turno della giurata di dare il suo voto. 'Io ...Prime scintille tra Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le Stelle 2021: i due anni fa hanno avuto un breve flirt e ieri sera si sono simpaticamente punzecchiati. Nella puntata di esordio di Ba ...Adriano Celentano e Morgan: il molleggiato spende delle belle parole sul cantane di "Altrove" per le sue qualità mostrate a Ballando con le Stelle.