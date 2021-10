Montagna | precipita su Corno alle Scale | morto escursionista

(Di domenica 17 ottobre 2021) Undopo essereto per diversi metri sulla via dei Balzi dell’Ora, Comprensorio, nel bolognese. L’intervento del soccorso alpino dell’Emilia Romagna è ancora in corso. Sul posto è atterrato l’elicottero del 118 di Pavullo. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'incidente nel bolognese Un escursionista è morto dopo essere precipitato per diversi metri sulla via dei Balzi dell'Ora, Comprensorio Corno alle Scale , nel bolognese. L'intervento del soccorso ...Ti potrebbe interessare: 21 Giugno 2018 Imprenditore di Gozzanodal castello e muore 29 Gennaio 2019 Trova buoni postali da 250mila euro e li restituisce ai proprietari 20 Ottobre 2019 Prof ...Si è verificato un grave incidente sull'Appennino tosco-emiliano: un escursionista, Andrea Cembali, 29 anni, è morto cadendo dalla via dei Balzi dell'Ora, nel comprensorio del Corno alle Scale, in pro ...Per scattarsi una foto è caduto durante un’escursione sull’Appennino tosco-emiliano. La vittima è Andrea Cimbali, un ragazzo di 29 anni. La tragedia è avvenuta sulla via dei Balzi dell’Ora, nel compre ...