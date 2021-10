Metto euro, prelevo Bitcoin. Un pomeriggio al cripto-bancomat (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel quartiere Esquilino, a pochi passi dalla stazione Termini di Roma, i residenti si sono accorti di una presenza particolare. Siamo in Via Emanuele Filiberto. Chi ci passa davanti non può non accorgersene. La reazione è automatica. Gli occhi cadono subito sull’insegna. Dove c’è scritta, a grandi caratteri, quella parola strana, di recente sulla bocca di tutti: Bitcoin. Sì, anche in Italia, esistono gli sportelli dove è possibile ritirare la criptovaluta più famosa al mondo. Come fossero dei bancomat. Sono gli ATM dei Bitcoin, e nella capitale ce ne sono almeno 3. In tutta Italia, secondo gli ultimi dati disponibili, ce ne sono più di 70. Dove si trovano? Soprattutto nelle grandi città. O in posti molto particolari, come lo sportello Bitcoin che c’è a Livigno, a quattro passi dal confine svizzero, in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel quartiere Esquilino, a pochi passi dalla stazione Termini di Roma, i residenti si sono accorti di una presenza particolare. Siamo in Via Emanuele Filiberto. Chi ci passa davanti non può non accorgersene. La reazione è automatica. Gli occhi cadono subito sull’insegna. Dove c’è scritta, a grandi caratteri, quella parola strana, di recente sulla bocca di tutti:. Sì, anche in Italia, esistono gli sportelli dove è possibile ritirare lavaluta più famosa al mondo. Come fossero dei. Sono gli ATM dei, e nella capitale ce ne sono almeno 3. In tutta Italia, secondo gli ultimi dati disponibili, ce ne sono più di 70. Dove si trovano? Soprattutto nelle grandi città. O in posti molto particolari, come lo sportelloche c’è a Livigno, a quattro passi dal confine svizzero, in ...

Advertising

angelicbIush : a tal proposito metto qui un altro bot dove poter svolgere campagne su ig e avere buoni spendibili su Amazon e altr… - HuffPostItalia : Metto euro, prelevo Bitcoin. Un pomeriggio al cripto-bancomat - GinoNicolo12 : @manuelameleleo9 E dopo,tanto sempre 10 euro ne metto - irejdoc1897 : Il Cagliari non vinceva in casa da secoli, questa stagione ancora non aveva vinto in casa, io metto X2 sulla schedi… - RobertoCR82bis : @ZiLAUTARO3 50 euro ce li metto -