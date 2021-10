LIVE Motocross, GP Spagna MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli arbitro del Mondiale. Orari e programma (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione GP Spagna MXGP – programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross per quanto riguarda la MXGP. Si gareggia sulla pista di Intu Xanadú-Arroyomolinos, alle porte di Madrid, per l’ultimo evento del 2021 prima dei cinque GP conclusivi in programma tra Pietramurata e Mantova. Jeffrey Herlings si presenta al GP iberico da leader della generale, dopo il successo overall in Francia, con un vantaggio di 6 punti sulla Kawasaki di Romaine Febvre, 10 sulla Honda di Tim Gajser e 62 sulla KTM del beniamino ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione GPodierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di2021, tredicesimo appuntamento stagionale delper quanto riguarda la. Si gareggia sulla pista di Intu Xanadú-Arroyomolinos, alle porte di Madrid, per l’ultimo evento del 2021 prima dei cinque GP conclusivi intra Pietramurata e Mantova. Jeffrey Herlings si presenta al GP iberico da leader della generale, dopo il successo overall in Francia, con un vantaggio di 6 punti sulla Kawasaki di Romaine Febvre, 10 sulla Honda di Tim Gajser e 62 sulla KTM del beniamino ...

