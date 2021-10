Advertising

sportli26181512 : Ligue 1: colpo Troyes con il Nizza. Tris Rennes, manita Strasburgo: Gli aquilotti cadono sul campo della neopromoss…

Corriere dello Sport

La decima giornata di1 riserva subito sorprese con il ko del Nizza sul campo del Troyes : termina 1 - 0. Trionfi invece del Rennes che cala il tris in trasferta contro il Metz e lo Strasburgo che in casa piega il St.In Liga Profesionalesterno della Platense Sabato 16 ottobre all'insegna del calcio europeo che torna protagonista nei vari campionati. In1 due gare in programma con il suggestivo Lione -...Gli aquilotti cadono sul campo della neopromossa, i rossoneri calano il tris in casa del Metz. 5-1 per il Racing che annienta il St.Etienne ...Si fermano i campioni di Francia in carica: 1-0 contro il Clermont. Tre punti per la squadra di Emerson Palmieri ...