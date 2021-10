Gubitosi | «TIMVision in crescita | problemi visione DAZN si stanno risolvendo»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Luigi, amministratore delegato di TIM in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero in edicola, ha fatto riferimento anche della piattaformae dell’alleanza siglata confino al 2024 per il campionato di Serie A.Che cosa rappresentain questo scenario di...

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Gubitosi (TIM): «I problemi di Dazn si stanno risolvendo»: In una lunga intervista rilasciata a Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Gubitosi TIMVision

è la piattaforma con l'offerta più ricca in Italia. In poco tempo ha messo insieme una ... L'amministratore delegato di TIM, Luigisi dice soddisfatto ai microfoni del Messaggero in ...Luigi, negli ultimi tempi i temi del cloud, anche noto come la nuvola, sono stati declinati in ... Infine, abbiamo rilanciato la strategia dei contenuti di. Insomma, abbiamo riportato ...Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero in edicola, ha fatto riferimento anche della piattaforma TimVision e dell’alleanza siglata ...Le dichiarazioni di Gubitosi (Tim): "I problemi di Dazn si stanno risolvendo. Stiamo arrivando alla digitalizzazione del paese" ...