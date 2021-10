Green pass e mascherina | torna la settimana bianca

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - NicolaPorro : L'ideatore del lasciapassare sanitario ha un nome e un cognome...?? - 273_333 : RT @berlusconi: Per fortuna sono pochi, anche se rumorosi. Il Green Pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti di tute… - ALFO100897 : Clamoroso a Trieste, si dimette il portavoce dei portuali: trionfa l'ala dura della protesta. Un passo verso il cao… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

La campagna No vax e Noè stata fin troppo spesso dirottata dall'estrema destra in tutta Europa, utilizzando stereotipi antisemiti - con spesso 'lobby ebraica' come parola d'ordine - per ...... presidente del Coordinamento dei lavoratori dello scalo, che negli scorsi giorni era diventato primo portavoce del movimento No. Sabato 16 ottobre, secondo giorno di sciopero, era stata ...Non sarà più possibile usufruire di maternità, assegni per il nucleo familiare e cassa integrazione o la stessa malattia per chi non ha la certificazione verde ...Il green pass obbligatorio ha «segnato» i primi poliziotti assenti ingiustificati a Roma. Alcuni si sono «rifugiati» nella ...