Gli insulti alla Segre? Sputati dal No Vax di sinistra (Di domenica 17 ottobre 2021) Gian Marco Capitani, esponente del movimento novax "Primum non nocere", ha attaccato duramente la senatrice Liliana Segre. Un feroce antisemita, dire? E, invece, no... È un anti-fa Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 ottobre 2021) Gian Marco Capitani, esponente del movimento novax "Primum non nocere", ha attaccato duramente la senatrice Liliana. Un feroce antisemita, dire? E, invece, no... È un anti-fa

Advertising

PBPcalcio : Un applauso enorme per #Castillejo e le sue lacrime parlano da sole. Ormai in disparte, massacrato di insulti e cat… - MatteoRichetti : Gli insulti a #LilianaSegre Fate pena. Siete indegni. - matteosalvinimi : mi aspetto che dal Pd arrivino parole inequivocabili dopo gli insulti e il fango degli ultimi giorni (come quello versato da Provenzano). - beteljeuse1969 : RT @LaVeritaWeb: A piazza San Giovanni insulti alla destra e critiche a chi parla di salari. E spunta pure la propaganda (illegale) per Rob… - matteo_milan91 : Si ma calmiamoci, forse non merita gli insulti per delle trattative saltate ma neanche a beatificarlo eh hahahah -