GF Vip 6 | spoiler 18 ottobre | Raffaella Fico | Soleil Sorge | Sophie Codegoni e Miriana Trevisan a rischio eliminazione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 17 ottobre 2021) L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è confermato per domani sera, lunedì 182021. Le anticipazioni rivelano che l’attenzione sarà principalmente focalizzata sul verdetto del televoto settimanale, che attualmente vede in nomination anche la temutissima. Nel corso della lunga diretta si parlerà anche delle dinamiche che si sono venute a creare in questi giorni nella casa più spiata d’Italia. Tra Gianmaria Antinolfi eè nata una bellissima complicità. GF Vip 6, la sfida a 4 Le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip 6 in programma per lunedì 182021, rivelano che l’attesa maggiore sarà incentrata sul televoto settimanale. Quattro donne molto dinamiche, dalla forte personalità si contenderanno la permanenza fino allo scoccare del ...