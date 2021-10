Gazzetta dura con Insigne: "L'ha esaurito dopo l'Europeo" (Di domenica 17 ottobre 2021) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un focus su Lorenzo Insigne, sottolineando - in maniera piuttosto aspra - come le due reti fin qui realizzate in campionato dal capitano del Napoli siano arrivate su calcio di rigore. Ecco quanto evidenziato: Napoli Insigne "Scorrendo le cifre del capitano, ci si accorge che dopo sette giornate di campionato, non ha ancora segnato su azione. Le uniche due reti sono arrivate su calcio di rigore, contro Venezia e Cagliari. Del suo “tiraggiro”, finora, non c’è stata traccia. È come se si fosse esaurito con la conquista del titolo Europeo, nel luglio scorso, a Wembley". Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) L'edizione odierna de Ladello Sport dedica un focus su Lorenzo, sottolineando - in maniera piuttosto aspra - come le due reti fin qui realizzate in campionato dal capitano del Napoli siano arrivate su calcio di rigore. Ecco quanto evidenziato: Napoli"Scorrendo le cifre del capitano, ci si accorge chesette giornate di campionato, non ha ancora segnato su azione. Le uniche due reti sono arrivate su calcio di rigore, contro Venezia e Cagliari. Del suo “tiraggiro”, finora, non c’è stata traccia. È come se si fossecon la conquista del titolo, nel luglio scorso, a Wembley".

