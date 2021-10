Ermal Meta e suo il fratello Rinald: “Legati nell’anima e nella musica” (Di domenica 17 ottobre 2021) Ermal Meta domenica 17 Ottobre sarà ospite speciale della nuova edizione di Amici. Dai social ufficiali del talent sono gia emerse alcune piccole anticipazioni che vedono il cantautore stilare una classifica degli attuali concorrenti in gara. Egli ha anche dispensato loro molti consigli con tutta la sua professionalità, la preparazione e la competenza che il cantautore dimostra sempre egregiamente di avere in musica. Come sappiamo Ermal Meta nacque in Albania nel 1981 ed arrivò in Italia nel 94 approdando a Bari insieme alla sua mamma Fatmira(Mira) Borova ed ai suoi adorati fratelli Rinald e Sabina Meta. La sorella ora gestisce un ristorante in Puglia, è sposata ed ha avuto una bellissima bambina, Miria, a cui Ermal è molto affezionato. L’arte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)domenica 17 Ottobre sarà ospite speciale della nuova edizione di Amici. Dai social ufficiali del talent sono gia emerse alcune piccole anticipazioni che vedono il cantautore stilare una classifica degli attuali concorrenti in gara. Egli ha anche dispensato loro molti consigli con tutta la sua professionalità, la preparazione e la competenza che il cantautore dimostra sempre egregiamente di avere in. Come sappiamonacque in Albania nel 1981 ed arrivò in Italia nel 94 approdando a Bari insieme alla sua mamma Fatmira(Mira) Borova ed ai suoi adorati fratellie Sabina. La sorella ora gestisce un ristorante in Puglia, è sposata ed ha avuto una bellissima bambina, Miria, a cuiè molto affezionato. L’arte ...

