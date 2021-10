Atalanta 4-1 a Empoli | pari Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna

(Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Exploit esterno per l’tra(in extremis) e tranelle gare delle ore 15 valide per l’8a giornata. La formazione di Gasperini vince in casa dell’trascinata da Ilicic, autore di una doppietta. Di Francesco aveva segnato la rete del momentaneo 1-2, poi è stata un’autorete di Viti a segnare la distanza più marcata e infine Zapata a chiudere definitivamente il match (1-4) in favore degli orobici che raggiungono la Lazio a quota 14. Una doppietta di Scamacca lancia ilin casa, ma la squadra di Ballardini si conferma ostica e riesce a pareggiare in extremis grazie a Destro e Vasquez. Finisce intà trae ...

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 22 punti, Napoli 21, Inter* 17, Roma 15, Lazio* e Atalanta* 14, Fiorentina e Bologna* 12, Juventus 11, Udinese* e Empoli* 9, Torino, Verona* e Sassuolo* 8, Spezia* 7, ...
L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha commentato a Dazn la vittoria per 1 - 4 ottenuta sul campo dell'Empoli e il traguardo dei 100 gol realizzati in Serie A: 'Sono contento per questo traguardo personale, ma la ...
L'Atalanta vince contro l'Empoli grazie alla doppietta di Ilicic, l'autogol di Viti e alla rete di Duvan Zapata nel finale, inutile la.