Anticipazioni Una vita, puntate spagnole: Laura e Santiago sequestrano Genoveva e Felipe! (Di domenica 17 ottobre 2021) Anticipazioni Una vita, puntate spagnole: Genoveva e Felipe ritrovano l’armonia e l’avvocato si dichiara follemente innamorato di lei, dopo aver perso la memoria. Durante la luna di miele, però, i due vengono sequestrati da due volti noti… Una vita è pronta a regalare, come sempre, tanti colpi di scena. In particolar modo, al centro dell’attenzione ci saranno, nelle puntate in onda in futuro, Felipe e Genoveva. I due torneranno ad essere una coppia a tutti gli effetti e la Salmeron sarà felicissima per questo. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Una vita, puntate spagnole: Felipe innamorato di Genoveva! Nelle puntate ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 17 ottobre 2021)Unae Felipe ritrovano l’armonia e l’avvocato si dichiara follemente innamorato di lei, dopo aver perso la memoria. Durante la luna di miele, però, i due vengono sequestrati da due volti noti… Unaè pronta a regalare, come sempre, tanti colpi di scena. In particolar modo, al centro dell’attenzione ci saranno, nellein onda in futuro, Felipe e. I due torneranno ad essere una coppia a tutti gli effetti e la Salmeron sarà felicissima per questo. Ecco che cosa sta per succedere.Una: Felipe innamorato di! Nelle...

