Wwf | Siamo alla frutta | il cambiamento climatico colpisce la filiera del cibo

(Di sabato 16 ottobre 2021) L'anno nero dell'agricoltura italiana: cali fino al 95% per il miele e dell'80% per l'olio in alcune regioni del Centro-Nord. 1 pera su 4 perduta a causa di eventi climatici estremi. Perso il 20% del raccolto di pomodori

I nostri comportamenti a tavola e fuori sono determinanti, non possiamo più ignorare il nostro ruolo all'interno del sistema globale", afferma Eva Alessi, Responsabile Sostenibilità del WWF Italia. L'anno nero dell'agricoltura italiana: cali fino al 95% per il miele e dell'80% per l'olio in alcune regioni del Centro-Nord. 1 pera su 4 perduta a causa di eventi climatici estremi. Perso il 20% del ...