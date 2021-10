Whirlpool | confermati i licenziamenti | lettere dal 22 10 - L' ira dei sindacati | porta sbattuta in faccia ai lavoratori

Advertising

repubblica : Whirlpool Napoli, fallisce mediazione del Mise: confermati i 340 licenziamenti. Giorgetti: 'Azienda inamovibile, c'… - fanpage : Brutte notizie per gli operai della Whirlpool di Napoli. L'azienda ha confermato la chiusura della procedura di lic… - Euro_comunica : Whirlpool Napoli, mediazione fallita, 321 licenziamenti confermati - marino29b : RT @fanpage: Brutte notizie per gli operai della Whirlpool di Napoli. L'azienda ha confermato la chiusura della procedura di licenziamento… - gemini9500 : RT @fanpage: Brutte notizie per gli operai della Whirlpool di Napoli. L'azienda ha confermato la chiusura della procedura di licenziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool confermati

, ha infatti negato la possibilità di una proroga per il prolungamento della procedura di licenziamento di 59 giorni, tempo necessario per poter valutare il passaggio dei lavoratori nel ...ROMA, i lavoratori in corteo a Roma: 'No a banditi e..., sindacati: Invitalia pronta a entrare per rilancio 'Pur riconoscendo gli sforzi profusi dal Governo e dalle Regioni per ..."Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli". Lo si legge in una nota diffusa da Whirlpool al termine dell'incontro con i sindacati. La Società ma ...La società conferma incentivi all'esodo o il trasferimento nel Varesotto per i 340 lavoratori di Napoli. Le sigle spingono sulla cessione del sito produttivo ...