Vaccini, nel Beneventano terza dose Pfizer a una centenaria (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa appena compiuto cento anni una delle prime persone anziane nel Sannio che ha ricevuto la terza dose del vaccino Pfizer. Si chiama Giuseppina Cason (nata il 19 settembre 1921) e risiede a Solopaca presso la casa di riposo delle Suore Alcantarine. La donna è stata vaccinata dagli operatori del Distretto di Telese, di cui è responsabile vaccinale Giovanna Ragozzino. "La nonnina – ha detto Ragozzino – ha risposto bene ed era ben felice di ricevere la terza dose" L'articolo proviene da Anteprima24.it.

