Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 11:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio oggi sindacati in piazza ad una settimana dall’assalto della sede della CGIL a Roma no ai fascismi alla violenza sia al lavoro la sicurezza Ei diritti Questo sarà il motivo di questo oggi sindacati CGIL CISL e UIL e uniti con loro il centro-sinistra per una manifestazione Democratica e antifascista ieri ci sono stati manifestazioni i cortei contro il Green pass tutti i Pacifici si sono svolti un po’ su tutto il territorio nazionale il nostro Green pass e la Costituzione dicevano i manifestanti nel corteo di Roma al quale hanno partecipato un migliaio di persone nella prima giornata di obbligo di Green pass per l’accesso al lavoro i certificati di malattia sono aumentati del 203 % in un giorno sono state effettuate oltre mezzo milione di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio oggi sindacati in piazza ad una settimana dall’assalto della sede della CGIL ano ai fascismi alla violenza sia al lavoro la sicurezza Ei diritti Questo sarà il motivo di questo oggi sindacati CGIL CISL e UIL e uniti con loro il centro-sinistra per una manifestazione Democratica e antifascista ieri ci sono stati manifestazioni i cortei contro il Green pass tutti i Pacifici si sono svolti un po’ su tutto il territorio nazionale il nostro Green pass e la Costituzione dicevano i manifestanti nel corteo dial quale hanno partecipato un migliaio di persone nella prima giornata di obbligo di Green pass per l’accesso al lavoro i certificati di malattia sono aumentati del 203 % in un giorno sono state effettuate oltre mezzo milione di ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie in Italia. Rasi (ex Ema): “Tamponi attendibili solo per 8 ore, no a validità estesa a 7… - fanpage : Entrambi non vaccinati - tempostretto : Un nuovo articolo: (S. Teresa. Inaugurato l'anno scolastico della Direzione Didattica) è stato pubblicato su: Tempo… - Rolfi39 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie in Italia. Rasi (ex Ema): “Tamponi attendibili solo per 8 ore, no a validità estesa a 72 ore” ht… - AnsaVeneto : Covid: Veneto, +398 contagi nelle ultime 24 ore. Non si registrano vittime #ANSA -