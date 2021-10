Tremendo incidente in Via Ostiense: un morto e un ferito grave, lo schianto tra un bus e un’auto (Di sabato 16 ottobre 2021) incidente mortale in Via Ostiense. Alle 05,00 di questa mattina la sala operativa ha inviato la squadra Vvf 13/A sulla Via Ostiense all’altezza del civico 1693 per un grave incidente che ha coinvolto un autobus 017 dell’Atac fuori servizio ed una autovettura Nissan Qashqai. Nell’impatto ha perso a la vita il conducente (Uomo del 1992) dell’autovettura mentre l’autista del bus è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. La via Ostiense è rimasta chiusa in ambo i lati. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021)mortale in Via. Alle 05,00 di questa mattina la sala operativa ha inviato la squadra Vvf 13/A sulla Viaall’altezza del civico 1693 per unche ha coinvolto un autobus 017 dell’Atac fuori servizio ed una autovettura Nissan Qashqai. Nell’impatto ha perso a la vita il conducente (Uomo del 1992) dell’autovettura mentre l’autista del bus è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. La viaè rimasta chiusa in ambo i lati. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Tremendo incidente in Via Ostiense: un morto e un ferito grave, lo schianto tra un bus e un’auto - loueeh_oioi : ODDIO CHE INCIDENTE TREMENDO STO TREMANDO - Methamorphose30 : RT @MassimoSertori_: ??Una notizia che ci lascia attoniti. Le mie più sentite #condoglianze alla famiglia e agli amici del #motociclista or… - MassimoSertori_ : ??Una notizia che ci lascia attoniti. Le mie più sentite #condoglianze alla famiglia e agli amici del #motociclista… - tribuna_treviso : A Vazzola ha perso la vita Giovanni Di Napoli, di San Polo. Era uscito per fare un giro prima del pranzo in famiglia -