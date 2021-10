Terremoto in Iran di magnitudo 5.1: «Edifici danneggiati e panico tra la gente». In corso accertamenti sulle vittime (Di sabato 16 ottobre 2021) Alle ore 15.16 locali, la città dell’Iran Yazdansha, nella provincia di Kerman, è stata colpita da un Terremoto di magnitudo 5.1 della scala Richter. A renderlo noto è stato il capo della Società della Mezzaluna Rossa della provincia sudorientale Reza Fallah, parlando di un sisma avvenuto a una profondità di 10 chilometri che ha quindi provocato scosse anche nelle città vicine di Zarand e Kianshahr. «Alcuni vecchi Edifici sono stati in parte danneggiati a causa del sisma e la gente si è precipitata in strada presa dal panico», ha detto Reza Fallah, «sul posto sono state inviate squadre di valutazione e mediche per conoscere l’ammontare dei danni e le possibili vittime». October 16, 2021 In aggiornamento Leggi anche: Grecia, ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) Alle ore 15.16 locali, la città dell’Yazdansha, nella provincia di Kerman, è stata colpita da undi5.1 della scala Richter. A renderlo noto è stato il capo della Società della Mezzaluna Rossa della provincia sudorientale Reza Fallah, parlando di un sisma avvenuto a una profondità di 10 chilometri che ha quindi provocato scosse anche nelle città vicine di Zarand e Kianshahr. «Alcuni vecchisono stati in partea causa del sisma e lasi è precipitata in strada presa dal», ha detto Reza Fallah, «sul posto sono state inviate squadre di valutazione e mediche per conoscere l’ammontare dei danni e le possibili». October 16, 2021 In aggiornamento Leggi anche: Grecia, ...

