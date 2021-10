Sigonella, arrestati due ufficiali dell’aviazione: “Hanno chiesto tangenti a una società di Ciancio Sanfilippo per gonfiare un esproprio” (Di sabato 16 ottobre 2021) Dovevano espropriare un terreno, ma Hanno cercato di ottenere delle tangenti per gonfiarne il valore a beneficio dell’azienda di proprietà dell’editore Ciancio Sanfilippo cui l’avrebbero portato via. Con questa accusa la guardia di finanza ha arrestato il 16 ottobre due ufficiali dell’aviazione militare italiana, il tenente colonello Matteo Mazzamurro e il luogotenente Giuseppe Laera, in relazione alla procedura di nazionalizzazione dell’area adiacente alla base militare di Sigonella per un ampliamento finanziato dalla Nato. I due militari, in servizio al terzo reparto Genio di Bari, dovranno ora rispondere di istigazione alla corruzione. Per gli inquirenti, tutto è iniziato nel 2020 quando Sater, società proprietaria del terreno da 100 ettari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Dovevano espropriare un terreno, macercato di ottenere delleper gonfiarne il valore a beneficio dell’azienda di proprietà dell’editorecui l’avrebbero portato via. Con questa accusa la guardia di finanza ha arrestato il 16 ottobre duemilitare italiana, il tenente colonello Matteo Mazzamurro e il luogotenente Giuseppe Laera, in relazione alla procedura di nazionalizzazione dell’area adiacente alla base militare diper un ampliamento finanziato dalla Nato. I due militari, in servizio al terzo reparto Genio di Bari, dovranno ora rispondere di istigazione alla corruzione. Per gli inquirenti, tutto è iniziato nel 2020 quando Sater,proprietaria del terreno da 100 ettari ...

Advertising

TgrRaiSicilia : Arrestati due #ufficiali dell'@ItalianAirForce. L'accusa: #istigazione alla corruzione nella procedura di esproprio… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sigonella, arrestati due ufficiali dell’aviazione: “Hanno chiesto tangenti a una società di Ciancio Sanfilippo per gon… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sigonella, arrestati due ufficiali dell’aviazione: “Hanno chiesto tangenti a una società di Ciancio Sanfilippo per gon… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Sigonella, arrestati due ufficiali dell’aviazione: “Hanno chiesto tangenti a una società di Ciancio Sanfilippo per gon… - StefanoIntorre : RT @fattoquotidiano: Sigonella, arrestati due ufficiali dell’aviazione: “Hanno chiesto tangenti a una società di Ciancio Sanfilippo per gon… -